Feyenoord viert EL-ticket nog niet: ‘Niks is nog zeker’

Koevermans verwijst daarmee ook naar FC Utrecht, dat als mede-finalist van de KNVB ook aanspraak denkt te maken op het ticket. ,,Het zou voor Feyenoord natuurlijk goed zijn als dit uiteindelijk ook de uitkomst is. Europese wedstrijden spelen is belangrijk voor de ontwikkeling van onze spelers en voor de uitstraling en de financiën van de club. Aan de andere kant blijft het ontzettend jammer dat we de competitie zo moeten beëindigen. We zaten in zo’n geweldige flow, dat ik me in elk geval altijd zal blijven afvragen wat er nog mogelijk was geweest als we de competitie gewoon hadden kunnen afmaken. En dat we de bekerfinale niet kunnen spelen is al net zo zuur. Uiteindelijk voetballen we om prijzen te winnen en daar waren we weer heel dicht bij.”