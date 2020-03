Feyenoord waakt voor corona, NAC en vreest einde seizoen Jørgensen

Feyenoord waakt voor onderschatting morgenavond in de halve finale van het bekertoernooi tegen NAC. De bezoekers klopten, uitkomend in de eerste divisie, klopten Emmen, PSV en AZ al dit seizoen.

Door Mikos Gouka



,,Dat mag ons niet gebeuren’’, zegt Advocaat. ,,Het voordeel voor ons is dat we weten waar ze toe in staat zijn. We moeten meteen goed beginnen. Ik weet wel, de trainers van PSV en AZ hebben dat natuurlijk ook aangegeven. Maar wij moeten gewoon die finale halen.’’

Feyenoord voetbalde tegen PSV zondag goed, toch zegt dat volgens Advocaat niet veel over de wedstrijd tegen de ploeg van Peter Hyballa. ,,Tegen een topclub krijg je vaak de ruimte om te voetballen en dat zal nu anders zijn. Maar we weten wat ons te doen staat. Over de competitie en de achterstand op Ajax en AZ wil ik nu helemaal niet praten. Het gaat alleen maar over NAC en de halve finale. We spelen thuis, dit moeten we tot de finale kunnen brengen.’’

Na afloop stuurt Advocaat zijn spelers direct naar huis. Dat allemaal in verband met het Corona-virus. ,,De spelers gaan niet de ruimten in waar veel mensen zijn’’, zegt Advocaat. ,,De medische staf wil geen risico’s nemen. En terecht.’’

Nicolai Jørgensen is er ook morgen niet bij. De Deen kampt nog altijd met een voetblessure. De vraag is zelfs of de spits dit seizoen nog wel in actie kan komen voor de Rotterdammers. ,,Dat hopen we uiteraard wel’’, zegt Advocaat. ,,Het is afwachten. Op Jørgensen na beschik ik over een fitte selectie.’’