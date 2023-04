Feyenoord wacht heet avondje in Rome: ‘Fysiek zijn we veel sterker dan toen’

Ruud van Nistel­rooij over teleurstel­ling Xavi Simons na wissel: ‘Heerlijk, deze bezieling wil ik zien’

Xavi Simons was vanmiddag zichtbaar teleurgesteld toen hij in de 69ste minuut het bord met zijn rugnummer de lucht in zag gaan. De 19-jarige aanvaller is bijna wekelijks de uitblinker bij PSV, maar in de met 2-3 gewonnen uitwedstrijd tegen FC Volendam kon hij geen hoofdrol vertolken. Toch had hij zijn wissel duidelijk niet zien aankomen.