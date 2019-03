Feyenoord weigerde bod van 12 miljoen euro op St. Juste

Dat vertelde Van Geel bij De Tafel van Kees op Fox Sports. Van Geel reageerde op een opmerking van Hans Kraay, die meende dat Feyenoord geen spelers met waarde had. ,,St. Juste, Berghuis, Larsson, Vilhena, Jørgensen zijn allemaal spelers met waarde. We hebben een bod van twaalf miljoen euro op St. Juste geweigerd. Hij ligt enorm goed in de markt. In deze opportunistische wereld kan hun waarde zo weer anders zijn.”



Van Geel gaf niet aan welke club dit miljoenenbod heeft gedaan.