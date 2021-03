Feyenoord weken zonder Diemers en Nieuwkoop, Bijlow twijfelgeval voor PSV-uit

Mark Diemers heeft een hamstringblessure opgelopen en zal zo'n drie weken uit de roulatie zijn. De 27-jarige middenvelder uit Leeuwarden speelde dit seizoen tot nu toe in 23 van de 25 competitieduels. Hij was daarin goed voor drie goals en drie assists. Diemers ontbrak alleen tegen ADO Den Haag (4-2 zege) en AZ (4-2 nederlaag).



Bart Nieuwkoop is er zeker zes weken uit. De 25-jarige rechtsback speelde dit seizoen in 15 van de 25 competitieduels van Feyenoord. Afgelopen weekend speelde Lutsharel Geertruida al op rechtsback in de 6-0 zege op VVV-Venlo. Geertruida scoorde dit seizoen al acht keer in 28 wedstrijden in alle competities.



Justin Bijlow heeft de hele week mee kunnen trainen. Of dat ook een basisplaats betekent zondag in Eindhoven, laat Feyenoord-coach Dick Advocaat nog in het midden: ,,Hij zit in ieder geval bij de wedstrijdselectie. We stellen Bijlow alleen op als we het gevoel hebben dat hij daarna ook kan blijven staan. Of ik daar nu nog aan twijfel? Dat schat je goed in.”