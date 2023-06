Feyenoord wijst bod van Schotse recordkampioen Rangers op Danilo resoluut af

Het geboden bedrag komt bij lange na niet in de buurt van wat Feyenoord een acceptabel bod zou vinden voor de Braziliaanse aanvaller, die sowieso niet hoeft te vertrekken uit Rotterdam. Afgelopen seizoen was Danilo maandenlang basisspeler, maar uiteindelijk werd hij voorbijgestreefd door Santiago Giménez. Desondanks speelde de spits een belangrijke rol in de gewonnen landstitel. Danilo was tien keer trefzeker en maakte in alle eredivisiewedstrijden zijn opwachting.