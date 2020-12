Feyenoord wil AZ-trainer Arne Slot uit Bergentheim als opvolger Dick Advocaat

Arne Slot is de eerste kandidaat om Dick Advocaat komend seizoen op te volgen bij Feyenoord. De trainer van AZ is al benaderd door technisch directeur Frank Arnesen om na de zomer Alkmaar in te ruilen voor Rotterdam.

De 42-jarige Slot - geboren en getogen in Bergentheim - wilde vandaag geen reactie geven. De trainer van AZ stelt wel dat het ‘onrust geeft in een hele belangrijke periode voor AZ’. De trainer verwacht ook van zijn spelers dat ze niet naar buiten treden als er clubs geïnteresseerd zijn en wil zelf het goede voorbeeld geven.

Frank Arnesen liet vandaag door de persvoorlichting van Feyenoord een verklaring rondsturen waarin hij stelde dat hij ‘er echt niets over kan zeggen totdat iets helemaal concreet is en afgerond’.

Jacht

Dick Advocaat bemoeit zich volgens eigen zeggen niet met de jacht op zijn opvolger. De trainer moet voor de wedstrijd tegen Heracles morgen een streep zetten door de inzetbaarheid van aanvaller Bryan Linssen. De onvermoeibare Limburger liep een op het oog lichte hamstringblessure op in de donderdagavond met 0-2 verloren wedstrijd tegen Dinamo Zagreb

. Of verdediger Uros Spajic, die uitviel met een hoofdwond, kan spelen tegen Heracles wordt op zaterdag besloten. ,,Spajic was donderdag duizelig, we moeten kijken wat er mogelijk is met hem’', zegt Dick Advocaat.

Alternatief

De kans is groot dat de international van Servië aan de kant blijft omdat Feyenoord donderdag in Klagenfurt tegen Wolfsberger de knock-outfase van de Europa League moet bereiken. Bovendien heeft Advocaat met Eric Botteghin een volwaardig alternatief.

Bart Nieuwkoop en Nicolai Jørgensen zijn er weer bij, die twee spelers waren tegen Zagreb geschorst. Tyrell Malacia was tegen Zagreb weer fit genoeg en lijkt ook klaar om wederom in actie te komen. ,,We gaan er gewoon weer voor’', zegt Advocaat.

,,Iedereen kent onze situatie nou wel, daar wil ik niets meer over zeggen. Dan draaien we in cirkeltjes. We moeten gewoon nog vijf wedstrijden aan de bak deze maand. Tegen Dinamo Zagreb was het moeizaam, maar ook dat was lange tijd een gelijkopgaande wedstrijd. De tegentreffer vlak voor rust was achteraf dodelijk.’'

Volledig scherm © BSR Agency

Volledig scherm © BSR Agency