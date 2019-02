Feyenoord wil eerherstel in thuiswedstrijd tegen De Graafschap

Ajax wil revanche op slecht presterend Heracles Almelo

8:08 • Hakim Ziyech kan zijn 100ste eredivisiezege boeken • Heracles Almelo won slechts één van de laatste vijftien thuisduels met Ajax in de Eredivisie (G3, V11): de ontmoeting van vorig seizoen (2-1 in augustus 2017). • Heracles hield Ajax eerder dit seizoen op 1-1; de club wist één keer eerder ongeslagen te blijven tegen de Amsterdammers in een Eredivisieseizoen (1-4 en 1-0 in 1964/65).