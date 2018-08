Feyenoord wil kater wegspoelen in Doetinchem

Blind: Iedereen staat weer met beide benen op de grond

11 augustus Daley Blind was kritisch op het spel van Ajax in het thuisduel met Heracles Almelo (1-1). ,,We hebben het gewoon niet goed gedaan", concludeerde hij. ,,Iedereen staat nu weer met beide benen op de grond. Als er al sprake was van onderschatting was, dan mag dit nooit meer voorkomen."