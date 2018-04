Feyenoord wint derby, Sparta kan daar best mee leven

Door Mikos Gouka



Kort na rust hadden de stadgenoten om die reden elkaar gevonden. Althans, op de tribune. De aanhang van Feyenoord en Sparta zongen allebei luidkeels 'auf wiedersehen'. Vitesse had FC Twente op een 3-0 achterstand gezet en dat betekende dat de club uit Enschede de rechtstreekse degradant in de eredivisie zou gaan worden.

Sparta hoefde geen druk meer te voelen, een gevoel dat Feyenoord al vanaf minuut één had. De bekerwinnaar gaf voor rust volop ruimte en kansen weg. Sparta profiteerde maar eenmaal toen Fred Friday de bal keurig langs Justin Bijlow krulde.



Trainer Dick Advocaat hoopte ondanks het missen van kansen van zijn spelers met die nipte voorsprong de rust te halen, maar in blessuretijd werd het toch weer 1-1. Robin van Persie was de aangever en clubtopscorer Steven Berghuis kopte zijn vijftiende competitiegoal van het seizoen binnen.



Advocaat voelde de bui al hangen en zag na rust inderdaad ook de 2-1 vallen. Karim El Ahmadi gaf de voorzet en Jean-Paul Boëtius was de afmaker. Even later was El Ahmadi wederom de aangever en Berghuis tekende seizoentreffer nummer 16 aan. De Haagse trainer van Sparta verborg uit ergernis en teleurstelling zijn hoofd in zijn handen, maar in feite maakte het dus allemaal niets meer uit. De nacompetitie nog ontlopen was door de ruime voorsprong van NAC al niet meer mogelijk en door het gestuntel van FC Twente was omlaag kijken ook niet meer nodig.



Feyenoord wist de laatste thuiswedstrijd te winnen, Berghuis maakt nog kans om topscorer van Nederland te worden. Trainer Giovanni van Bronckhorst had vooraf aangekondigd lekker door te gaan wisselen in zijn basiselftal, maar uiteindelijk kregen alleen keeper Justin Bijlow en verdediger Eric Botteghin een kans om eindelijk weer eens te spelen.



Voor Sparta duurt het seizoen nog langer, na het slotduel tegen Heracles volgt een dubbele confrontatie met FC Dordrecht of Cambuur. Overleeft Sparta die strijd dan kan het zich veilig spelen tegen Emmen of NEC.