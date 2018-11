Feyenoord wint in Almelo strijd om derde plaats met Heracles

Feyenoord heeft de aanval van Heracles op derde plaats in de eredivisie afgeslagen. Door twee goals tussen de 59ste en 63ste minuut won de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst in Almelo terecht met 0-2.

Steven Berghuis zei het al vaker. Feyenoord is volgens de immer uitgesproken rechterspits vaak een heel ander Feyenoord als de eerste Rotterdamse treffer eenmaal is gevallen. Dan durft de ploeg namelijk wel zorgvuldig op te bouwen, is er overal op het veld beweging en blijft de defensie geconcentreerd zoeken naar de vrije man.

In het kletsnatte Almelo was het vanmiddag op een andere manier een uur lang zoeken voor Feyenoord. En als Heracles iets scherper was geweest in de afronding, was de ploeg in het eerste halfuur gewoon op voorsprong gekomen. Vooral Peterson en Duarte mochten zich dat aan rekenen, in kansrijke positie voor Justin Bijlow. Al was de poging van Peterson op de paal fraai te noemen.

Feyenoord werd voor de pauze nimmer gevaarlijk, maar toen Nicolai Jørgensen een kwartier na rust een corner had binnengekopt, leken de Rotterdammers over de bekende drempel. Kort na de 0-1 gaf Steven Berghuis een prima lange bal op de diep sprintende Calvin Verdonk. De linksback legde de bal panklaar voor Jens Toornstra en de 0-2 was een feit.

Trainer Giovanni van Bronckhorst, die Robin van Persie niet kon opstellen omdat de aanvoerder kampt met lichte spierklachten, was vervolgens benieuwd hoe scherp zijn ploeg bleef in de slotfase. In uitbeurten bij Heerenveen en Willem II was de slotfase dit seizoen om te huilen.

Dit keer was de defensie, met Sven van Beek als basiskracht in plaats van Eric Botteghin, wel tot de laatste seconde bij de les. Van Bronckhorst bracht in de slotfase Dylan Vente nog voor Jørgensen, die een hekel heeft aan kunstgras maar dit keer dus wel een belangrijke goal wist te produceren op de verfoeide ondergrond.

Zoals de cijfers toch al tot tevredenheid stemden in het Rotterdamse kamp. Een driepunter in een uitwedstrijd, de nul achterin en de derde plek stevig in bezit. Dat Heracles in de openingsfase de bovenliggende partij was geweest, was naar de achtergrond verdrongen.