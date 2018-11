Feyenoord wint in Almelo strijd om derde plaats

Steven Berghuis zei het al vaker. Feyenoord is volgens de immer uitgesproken rechterspits vaak een heel ander Feyenoord als de eerste Rotterdamse treffer eenmaal is gevallen. Dan durft de ploeg namelijk wel zorgvuldig op te bouwen, is er overal op het veld beweging en blijft de defensie geconcentreerd zoeken naar de vrije man.



In het kletsnatte Almelo was het vanmiddag op een andere manier een uur lang zoeken voor Feyenoord. En als Heracles iets scherper was geweest in de afronding, was de ploeg in het eerste halfuur gewoon op voorsprong gekomen. Vooral Kristoffer Peterson en Lerin Duarte mochten zich dat aan rekenen, in kansrijke positie voor Justin Bijlow. Al was de poging van Peterson op de paal fraai te noemen.



Feyenoord werd voor de pauze nimmer gevaarlijk, maar toen Nicolai Jørgensen een kwartier na rust een corner had binnengekopt (al ging de 0-1 officieel de boeken in als eigen doelpunt van Heracles-keeper Janis Blaswich), leken de Rotterdammers over de bekende drempel. Kort na de openingsgoal gaf Berghuis een prima lange bal op de diep sprintende Calvin Verdonk. De linksback legde de bal panklaar voor Jens Toornstra en de 0-2 was een feit.