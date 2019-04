Feyenoord wint in Venlo en wipt over AZ naar plek drie

De laatste winst van Feyenoord in een uitwedstrijd dateerde alweer van begin december, toen Emmen werd gevloerd. In 2019 kon Feyenoord helemaal niet winnen in uitwedstrijden. Niet in Zwolle, Rotterdam-Kralingen, Groningen, Eindhoven, Arnhem en ook niet in Utrecht.



Tegen VVV in De Koel bleek het wel raak. De 0-2 winst zorgde er meteen voor dat Feyenoord weer over AZ heen wipt op de ranglijst. Ondanks al het geploeter in uitwedstrijden is finishen achter PSV en Ajax dus nog altijd prima mogelijk voor de Rotterdammers. In Venlo brak Feyenoord dan ook eindelijk met de droogte op vreemde bodem.



Voor rust zorgde Sam Larsson voor 0-1, na rust was Nicolai Jørgensen met een droge knal op de door hem zo verfoeide ondergrond trefzeker: 0-2. En in blessuretijd maakte Tyrell Malacia er op fraaie wijze zelfs nog 0-3 van.



En dus moet nu AZ weer in de achtervolging. Dat VVV werd verslagen was niet onverdiend, maar in een periode kort voor rust tot een kwartier na de pauze hadden ook de Limburgers kunnen toeslaan. Peniel Mlapa stuitte op Vermeer, Jay-Roy Grot schoot naast, Mlapa zag een poging door Vilhena onschadelijk worden gemaakt en Peter van Ooijen had hetzelfde, maar dit keer was Sven van Beek de reddende engel voor Feyenoord.



Met twee thuiswedstrijden op het menu kan Feyenoord zich gaan nu verzekeren van plek drie, zeker omdat na Heracles ook directe concurrent AZ naar de Kuip komt. Is dat gelukt, dan kan er snel een streep door het zwakke seizoen en kan er reikhalzend worden uitgekeken naar een nieuwe start onder leiding van Jaap Stam.