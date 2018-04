Feyenoord wint KNVB-beker mede dankzij prachtgoal Van Persie

Trainer John van den Brom besloot het Vanavond in de Kuip tijdens de bekerfinale toch anders te doen. AZ speelde, net als eerder in de competitiewedstrijd tegen PSV, met vijf verdedigers. Dat was voor Robin van Persie geen nadeel, de routinier kon zich in de finale vooral bekommeren om zijn aanvallende acties. Defensief hoefde niet al teveel bij te springen.



AZ begon iets sterker, al ging de aandacht aanvankelijk vooral uit naar wat er op de tribunes gebeurde. De brandende fakkels die vanuit het vak van AZ in de buurt van hun eigen keeper belanddden, dwongen arbiter Björn Kuipers om te wachten tot het vuur was gedoofd.



Feyenoord sloeg toen de rookwolken waren opgetrokken als eerste echt toe. Karim El Ahmadi dook aan de rechterkant de diepte in. De aanvoerder van de Rotterdammers zocht met zijn voorzet het hoofd van Steven Berghuis. De clubtopscorer knikte in, keeper Marco Bizot redde nog, maar Nicolai Jørgensen was bijzonder attent om Feyenoord op 1-0 te zetten.



AZ speelde kort na rust al een verloren wedstrijd. Robin van Persie dook alleen op voor Bizot, de routinier stiftte de bal gevoelig over de keeper. De 2-0 werd luidkeels gevierd in de Kuip. AZ probeerde het nog en invaller Oussama Idrissi viel prima in met een reeks dreigende acties. Feyenoord hield echter stand. In de blessuretijd kon Jens Toornstra zelfs de derde Rotterdamse goal maken.



Voor AZ ontbreekt dus de bekroning na een keurig seizoen waarin plek drie werd veroverd. Feyenoord was erg wisselvallig dit seizoen, maar de slotfase van de competitie was de sterkste fase van de Rotterdammers. Zes overwinningen in de competitie en de bekerwinst zorgen alsnog voor een brede glimlach op de gezichten in Rotterdam-Zuid.