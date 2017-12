Feyenoord wint, maar maakt zich zorgen om El Ahmadi

Door Mikos Gouka



Een strompelende Karim El Ahmadi, het bezorgde de aanhang van Feyenoord vanavond de bibbers. Waar vorige week de winst tegen FC Groningen een donker randje kreeg omdat Ridgeciano Haps een sleutelbeenbreuk opliep, was er tegen Vitesse een katerig gevoel omdat tegenover de winst op de Arnhemmers het geblesseerd uitvallen van de aanvoerder stond. De vraag is of de international van Marokko langdurig uit de roulatie is, in een periode waarin Feyenoord nog zes keer vol aan de bak moet in 2017.



Nog voor Feyenoord en Vitesse vanavond hadden afgetrapt, klonk er al een enorm gejuich in de Kuip. In Enschede had Tom Boere tegen Ajax voor 3-3 gezorgd en Feyenoord wil nog voor de winterstop het gat met de rivaal uit Amsterdam dichten. Toen vervolgens Feyenoord een prachtige openingstreffer produceerde, ging het Legioen er in de Kuip eens lekker voor zitten. Feyenoord had in eigen stadion al vier keer niet gewonnen en dus werd het weer eens tijd voor geslaagde voetbalavond in Rotterdam. Dat het niveau van de openingstreffer niet meer werd gehaald, was verklaarbaar. Dat was immers een fraai staaltje combineren dat begon links achterin en via een voorzet van rechts voorin tot een treffer leidde. Renato Tapia, Tonny Vilhena, Sam Larsson, Nicolai Jørgensen, Sofyan Amrabat verzorgden het voorbereidende werk, Jørgensen was de koele afmaker alleen voor keeper Pasveer: 1-0.



