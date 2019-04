Feyenoord wint, maar verliest Jørgensen met domme rode kaart

Van Bronckhorst bracht Robin van Persie voor Jordy Clasie. De aanvoerder was op zijn zachtst gezegd niet blij met die wissel en negeerde zijn trainer op weg naar de bank. Heracles, dat via invaller Adrian Dalmau een prachtige kans op 1-2 had gemist, kreeg tien minuten voor tijd echter toch de tik. Verdediger Max Rossmann duwde Eric Botteghin. Kamphuis was opvallend streng en gaf een penalty.



Berghuis zorgde vanaf de stip voor 2-1. Dalmau miste de kans op de gelijkmaker en Feyenoord stapte opgelucht het veld af. Maar wel in de wetenschap dat concurrent AZ inmiddels behoorlijk is afgeschud. Het gat met vier punten is fors en bovendien komen de Alkmaarders zaterdag naar de Kuip.