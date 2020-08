Feyenoord wint makkelijk, domper voor Van Beek

De Slowaak maakte twee minuten later ook de 2-0 nadat hij eerst keurig Augustien Drakpe had uitgekapt en vervolgens met links de bal in de hoek had geplaatst. Toen Crysencio Summerville de 3-0 had binnengeschoten leek er een monsterscore op komst.



Maar de enorme hitte en het feit dat Sparta veel minder naïef wenste te verdedigen, voorkwamen dat. Advocaat husselde zijn elftal in het eerste optreden van zijn ploeg in vijf maanden tijd flink door elkaar. Voor de pauze leek hij te kiezen voor het defensieve blok dat hij komend seizoen vaak zou kunnen gebruiken met Geertruida, Botteghin, Senesi en Haps met Fer als defensieve middenvelder.



Na rust kwamen zijn aanvallers in actie met Bryan Linssen en Nicolai Jørgensen geflankeerd door wederom Summerville omdat Berghuis en Narsingh niet beschikbaar waren. Op het middenveld kregen Kökcü, Toornstra en Diemers speeltijd.



Summerville viel een kwartier voor tijd geblesseerd uit. Net als Sven van Beek die juist zo hoopt nu eindelijk eens een lange periode pijnvrij te kunnen spelen. Veel gebeurde er verder niet meer in de derby. Advocaat, die de Schot George Johnston als back-up voor Haps probeerde, had een gretig Feyenoord gezien dat volgende week in de Kuip voor de tweede keer oefent. FC Twente is de opponent alvorens er een week later tegen MSV Duisburg en Borussia Dortmund in Duitsland zal worden gespeeld.



Veel lijkt de Hagenaar niet uit te willen proberen. Advocaat zal voortborduren op de formatie die vorig seizoen een prachtige reeks neer wist te zetten. Op het trainingsveld ziet de trainer Diemers en Linssen moeiteloos aanhaken. Vooral de laatste zal normaal gesproken meteen een basisplaats kunnen opeisen zolang Luis Sinisterra nog niet beschikbaar is.