Feyenoord worstelt met zaak-Kökçü: ‘Als club moeten wij ook nog dingen leren’

wedstrijdverslag Noppert is 90 minuten sta-in-de-weg, dan maakt GA Eagles toch gelijkma­ker tegen Heerenveen

Lang, heel lang leken Kees van Wonderen en Andries Noppert hun oude club pijn te doen. De oud-coach en de voormalig doelman van Heerenveen hadden het zaterdagavond goed voor elkaar in de Adelaarshorst en frustreerden na de 0-1 van Thom Haye Go Ahead Eagles. Pas diep in blessuretijd sloeg de thuisploeg een bres in de hechte Friese defensie en moest ook Noppert zich gewonnen geven op de inzet van Finn Stokkers: 1-1.

15 oktober