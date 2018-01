Feyenoord zet dankzij bliksemstart PSV opzij in bekerkraker

Door Sjoerd Mossou



Ja, ook thuis tegen Napoli, in een Champions League-wedstrijd om des keizers baard, vierde de Kuip dit seizoen al een vrolijk feestje. Maar zo uitbundig als vanavond om iets na half elf, direct na de 2-0 winst op PSV, zinderden de tribunes dit seizoen nog geen enkele keer.



Dat zegt alles over het zo moeizame seizoen van de regerend landskampioen, maar Feyenoord ontkwam vanavond tenminste aan een regelrecht doemscenario. Dankzij een plek in de halve finale van het bekertoernooi is er nog uitzicht op een prijs; cruciaal om nog enige glans te geven aan deze jaargang.



Het verschil tussen moeten (Feyenoord) en mogen (PSV) is vanavond duidelijk zichtbaar op het veld. Voor PSV is het bekertoernooi vooral een prettige bonus, een extraatje - en het spelbeeld ademt exact dat verschil. Niet omdat de bezoekers nou zoveel minder voetballen, met name na rust is PSV speltechnisch de betere, maar de thuisploeg wint de wedstrijd op hartstocht en verbetenheid.



Feyenoord speelt in de eerste helft zelfs zo gedreven en agressief, dat je je onherroepelijk afvraagt waarom de ploeg dat niet vaker liet zien dit seizoen, en al helemaal niet in duels buiten de Kuip. De manier waarop ook alle veldspelers na balverlies meteen doorjagen om de bal te heroveren, als één collectief.



Hoe PSV-aanvaller Hirving Lozano voortdurend op de huid wordt gezeten, of hoe Feyenoord al vanaf de eerste minuut de aanval zoekt in een hoog baltempo. Want het bekerduel ontbrandt meteen, ook letterlijk. Op Vak S knalt en rookt het vuurwerk, kort na een fraai eerbetoon aan de zieke clubheld Willem van Hanegem. Het is de sfeer van een typische bekerkraker in avondlicht, en onmiskenbaar slaat de entourage over op de thuisploeg op het veld.



Al na drie minuten leidt het tot de openingsgoal. Steven Berghuis mag vrij opstomen over de rechterkant, de aanvaller combineert met Nicolai Jörgensen en stuit eerst op keeper Jeroen Zoet, waarna Sam Larsson de bal van dichtbij binnenschiet: 1-0.



De wedstrijd breekt daarmee meteen open, resulterend in een spelbeeld dat veelvuldig op en neer golft. Lozano is dichtbij en Jorrit Hendrix schiet net naast, maar het is Tonny Vilhena die na 34 minuten de score verdubbelt. Een van richting veranderd afstandsschot ploft achter Zoet in het doel: 2-0.

Na rust wordt PSV stilaan sterker, en de thuisploeg tot twee keer toe aan een tegengoal, bij pogingen van Lozano en Pereiro. Niet lang daarna denkt Feyenoord op 3-0 te komen, maar de goal van Jörgensen, een fraai stiftje, wordt op advies van de videoscheidsrechter alsnog afgekeurd.



De spanning blijft daardoor nog even, keeper Brad Jones moet nog een indraaiende bal tegen de lat tikken. Bij Feyenoord sluipt er steeds meer onrust in het spel, en PSV blijft nadrukkelijk de aanval zoeken, maar uiteindelijk mag de Kuip alsnog zijn feestje vieren.