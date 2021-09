Feyenoord ziet verzoek ingewilligd door KNVB: thuiswedstrijd tegen Heracles naar 1 december

Omdat de eerste poulewedstrijd in de Conference League tegen Maccabi Haifa uit Israël van donderdag 16 september naar dinsdag 14 september was verschoven, kon Feyenoord - Heracles niet gespeeld worden op op zondag 13 september. De KNVB hoopte het competitieduel een dag te vervroegen en alsnog te laten spelen.



Met dat plan was Feyenoord het om meerdere redenen niet eens. Zo zou de Colombiaanse aanvaller Luis Sinisterra de wedstrijd wegens interlandverplichtingen daardoor sowieso missen, terwijl het ook maar de vraag was of andere (jeugd-)internationals mee konden doen.