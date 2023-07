Feyenoord zo goed als rond met spits Ayase Ueda, die Danilo moet gaan vervangen

Met samenvatting Maurice Steijn hunkert naar versterkin­gen bij Ajax: ‘Het Champions Lea­gue-voet­bal waarmee je spelers kon halen, is er nu ook niet’

De nieuwe Ajax-coach Maurice Steijn wond er na de oefennederlaag van zondagmiddag in Brussel bij de Belgische recordkampioen Anderlecht (3-0) geen doekjes om: Ajax heeft minimaal drie versterkingen nodig om serieuze titelkandidaat te worden. ,,Spelers halen is echter niet meer zo gemakkelijk als in de voorbije jaren", stelt Steijn, die in het hart van zijn defensie ervaren opties en links achterin kwaliteit mist.