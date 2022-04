Feyenoord zonder Geertruida tegen Willem II, Toornstra nog onzeker

Tyrell Malacia kan zaterdag meedoen in de thuiswedstrijd van Feyenoord tegen Willem II. De vleugelverdediger liep dinsdag in de oefenwedstrijd van Nederland tegen Duitsland (1-1) een lichte blessure op, maar daarvan is hij bijtijds hersteld.

Malacia was tegen de Duitsers basisspeler. Nathan Aké verving de Feyenoorder in de 74e minuut. Drie dagen eerder, in de vriendschappelijke ontmoeting met Denemarken (4-2), waren de rollen nog omgedraaid. Malacia kreeg veel complimenten voor zijn spel bij Oranje.

,,Daar was ik het zeker mee eens”, aldus Feyenoord-trainer Arne Slot vrijdag. ,,In verdedigend opzicht behoorde hij altijd al tot de bovenkant van de eredivisie. Hij heeft nu de grootste stappen gemaakt met zijn spel aan de bal. Het was ook leuk om dat te horen uit de mond van de bondscoach.”

Lutsharel Geertruida is niet inzetbaar. De verdediger verliet vorige week het trainingskamp van Jong Oranje met een bovenbeenblessure. Of middenvelder Jens Toornstra zaterdag kan spelen, is nu nog niet duidelijk. Toornstra heeft koorts.

Luis Sinisterra beleefde persoonlijk een goede interlandperiode. De buitenspeler was in de WK-kwalificatiewedstrijden van Colombia tegen Bolivia (3-0 winst) en Venezuela (1-0 winst) basisspeler. Colombia liep desondanks deelname aan het WK in Qatar mis. ,,Dat is een enorme teleurstelling voor hem”, sprak Slot. ,,Maar hij gaat bij ons wel gewoon starten zaterdag. We hebben gemerkt dat het voor ons niet goed is als hij er in wedstrijden niet bij is.”

Slot voegt komend seizoen Sipke Hulshoff toe aan de technische staf van het eerste elftal. Hulshoff is nu nog trainer van Jong Feyenoord. ,,Hij heeft al een aantal jaren met mij samengewerkt. We kijken op dezelfde manier naar voetbal. We willen vooral nog meer individuele aandacht voor onze spelers.”.