Feyenoord zonder kleerscheuren naar duel met Slavia

Door Mikos Gouka



Luis Sinisterra mocht tien minuten moe maar voldaan naar de kant. De Colombiaan had Willem II een kwartiertje eerder op een 1-0 achterstand gezet en op die manier de drie punten in de Kuip in gehouden. Een opluchting voor Feyenoord, zeker toen Freek Heerkens kort voor tijd een grote kans miste namens de bezoekers.

Vijf dagen voor de belangrijke kwartfinale van de Conference League tegen Sparta Praag hoopte Feyenoord overwerk te kunnen vermijden. Met laagvlieger Willem II op bezoek in de Kuip lag dat ook in de lijn der verwachtingen, maar de Tilburgers bleken lange tijd hel taai. De ploeg van trainer Kevin Hofland kwam nauwelijks op de helft van Feyenoord maar de Rotterdammers wisten het moraal van de Brabanders maar niet te knakken met een doelpunt.



Reiss Nelson, Guus Til, Marcus Pedersen en vooral de koppende Luis Sinisterra roken aan de openingstreffer, maar telkens stond het vizier niet op scherp of was keeper Timon Wellenreuther een sta-in-de-weg voor de Rotterdammers.

Volledig scherm Timon Wellenreuther redt na een schot van Reiss Nelson. © Pro Shots / Toin Damen

Na de pauze draaide de ploeg van Arne Slot de duimschroeven nog maar eens aan bij de bezoekers. Een schot van Nelson was alweer een prooi voor Wellenreuther en diezelfde doelman keerde met de benen een poeier van Orkun Kökcü. Fredrik Aursnes schoot van dichtbij over, maar ruim twintig minuten voor tijd was het dan toch eindelijk raak.

Luis Sinisterra ontdeed zich soepel en simpel van Wessel Dammers. Zijn schot in de korte hoek was Wellenreuther te machtig: 1-0. Het was het Colombiaanse antwoord op het vertrouwen dat Slot in aanloop naar het duel hardop had uitgesproken. Sinisterra speelde twee interlands voor Colombia in Zuid-Amerika, trainde pas op vrijdag voor het eerst weer met de groep mee, maar er was geen twijfel voor Slot of hij de aanvaller wel of niet moest laten beginnen. ,,Want we hebben eerder gezien dat als hij er niet bij is, dat het te merken was’’, zei Slot.



De Colombiaan bleef ook nog staan toen Slot ruim een kwartier voor tijd aan zijn wissels begon. Bryan Linssen kwam voor Dessers. De kleine Limburger zag een inzet worden gekeerd door Wellenreuther, die feitelijk alleen bij de tegentreffer in gebreke was gebleven.

Volledig scherm Luis Sinisterra (r) scoort de 1-0. © Pro Shots / Kay int Veen

Sinisterra en Nelson verdwenen in de slotfase naar de kant. De Colombiaan mag zich gaan opmaken voor de strijd met Slavia Praag. Een ticket voor de halve finale, dat telt de komende weken in Rotterdam. Dat AZ en FC Twente op de loer liggen voor het overnemen van plek drie maakt echter dat de Rotterdammers ook in de competitie de volle focus moeten behouden. ,,Want de komende weken bepalen wel hoe men straks terugkijkt op ons seizoen’’, zei Slot al.



Dat Linssen in de slotfase nog een fout van Dammers wist af te straffen, leverde uiteraard gejuich op. Voor de kleine spits een meevaller, want hij aast op het terugpakken van zijn basisplaats die Dessers hem heeft afgenomen.

Volledig scherm Bryan Linssen na de 2-0. © ANP

Wil je de wedstrijd nog eens herbeleven? Lees hieronder het liveblog terug:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.