Feyenoord zwijgzaam op persconferentie voor Klassieker

Giovanni van Bronckhorst heeft last van zijn luchtwegen en dus zat Jean-Paul van Gastel voor een batterij aan camera’s in de perszaal van Feyenoord.

Door Mikos Gouka



De rechterhand van de hoofdtrainer deed het eerste gedeelte van het clubmotto ‘geen woorden, maar daden’ alle eer aan. Van Gastel vertelde veelvuldig dat hij niet de aangewezen man was om vragen te beantwoorden over de bijna officieel binnen gehengelde Robin van Persie, over de vertrokken Kenneth Vermeer, over het feit dat de laatste training voor de Klassieker voor het eerst achter gesloten deuren plaats zal vinden.

Van Gastel was daarin erg duidelijk. ,,Voor al die dingen is Giovanni de aangewezen man’’, zegt Van Gastel. ,,Ik heb er wel een mening over, maar ik zit niet in de positie om die nu te geven."



Volgens Van Gastel is de volledige selectie beschikbaar. Dus ook Eric Botteghin en Ridgeciano Haps, die er langdurig uit waren. De kans lijkt echter klein dat die verdedigers meteen in actie komen, zeker Botteghin die er al sinds september uit is. In de Arena staat er zondag veel op het spel. Volgens Van Gastel ligt de druk ‘bij beide partijen’. ,,Dit zijn mooie wedstrijden, ik hoop dat het publiek een mooie wedstrijd te zien krijgt. Daar gaat het uiteindelijk toch om.’’

Daar zullen veel fans van Feyenoord compleet anders over denken. De Rotterdammers moeten de tweede overwinning boeken in de 24ste onderlinge ontmoeting. ,,Of we een ander Ajax verwachten?’’ zegt Van Gastel. ,,Nou, nee. Niet een ander Ajax. Ze zullen misschien wat andere accenten leggen.’’