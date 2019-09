Filipovic schiet NAC in extremis naar koppositie

Go Ahead Eagles geeft zege uit handen in vermake­lijk duel met sterker NEC

22:07 Go Ahead Eagles heeft in een vermakelijke wedstrijd met 3-3 gelijkgespeeld bij NEC. De Nijmegenaren waren beter, maar de ploeg van trainer Jack de Gier effectiever. Hoewel Go Ahead een 1-3 voorsprong uit handen gaf, mocht de Deventer ploeg zeker niet mopperen over het resultaat.