Finale extra bijzonder voor Bloodworth: ‘Ook mijn man juicht voor Oranje’

,,Voor hem en voor de rest van de familie is dit een heel mooi affiche", zegt de centrale verdedigster van de 'Leeuwinnen'. ,,Ik weet dat ze in Amerika al onze wedstrijden live volgen, ze zijn daar heel erg fan van Nederland. Als er eigenlijk gewerkt moet worden, gooit mijn schoonfamilie in Californië het kantoor dicht, zodat ze naar ons kunnen kijken. Ik hoop dat we ze zondag weer iets moois kunnen laten zien. Mijn man zei: stiekem ga ik dan toch iets meer juichen voor Nederland. Hij is ontzettend trots en ik ben blij dat hij er is en dat hij me zo steunt."

Hoewel de Limburgse doorbrak met de naam 'Janssen' op haar rug, stapte ze na haar huwelijk zonder te twijfelen over op Bloodworth. "In Amerika is je achternaam heel belangrijk. Dat ik hier op het veld met Bloodworth sta te spelen, is voor mijn schoonfamilie super bijzonder. Ik doe er alles voor om hen zo trots mogelijk te maken."

‘Natuurlijk zijn Amerikanen favoriet’

Terwijl de Limburgse zich twee jaar geleden op het gewonnen EK in eigen land zat te verbijten op de bank en pas in de finale wat speelminuten kreeg, is ze nu een vaste waarde in het hart van de defensie. Samen met Stefanie van der Gragt, haar partner centraal achterin, moet ze zondag de Amerikaanse vedette Alex Morgan van scoren zien af te houden in het Parc OL van Lyon.

,,Als klein meisje droom je van het spelen van een WK-finale. En als die droom dan uitkomt, wil je aan het einde ook met die beker omhoog staan. De Amerikanen zijn superfit, maar ook bij hen sneuvelden wat spelers in de halve finale tegen Engeland. Het laat zien hoe hoog het niveau is op dit WK. Wij laten ook iedere keer zien dat we wedstrijden op het einde kunnen beslissen. Hoewel we nog niet ons beste spel hebben laten zien, is dat wel de kracht van dit team. Ik heb nu zoveel adrenaline in mijn lijf, ik zou zo nog een wedstrijd kunnen spelen", aldus Bloodworth na de zege in de halve finale op Zweden, die pas in de verlenging tot stand kwam (1-0).

,,Natuurlijk zijn de Amerikanen favoriet, ze zullen ook vast denken dat ze gaan winnen. Maar wij gaan het ze zo moeilijk mogelijk maken. We zullen er alles aan doen om nu van ze te winnen."