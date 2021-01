Financiële kaalslag dreigt bij Vitesse door aflopende contracten

Opvallend advies RIVM aan voetbal­fans: 'Gebruik bij doelpunt een ratel of dans zonder te schreeuwen'

11:11 De wedstrijden in de eredivisie en Keuken Kampioen Divisie blijven ook gedurende de periode dat de avondklok geldt in de avond gespeeld worden. De KNVB gaat niet schuiven met de aanvangstijdstippen, iets wat in andere Nederlandse topsportcompetities wel gebeurt.