Financiële pijn te overzien: Clubs staan niet op omvallen, maar toekomst is onzeker

Uitspelen eredivisie nog niet van de baan: veel vraagte­kens voor KNVB en clubs

24 maart Het is niet uitgesloten dat de eredivisie dit seizoen alsnog wordt uitgespeeld. De Rijksoverheid gooit die deur nog niet dicht voor de clubs en de KNVB. Een andere optie is dat de UEFA meehelpt, door regels te wijzigen en zo het seizoen oprekt tot diep in de zomer.