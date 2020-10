Flets Ajax lijdt pijnlijke nederlaag bij FC Groningen

Door Johan Inan



Voor het eerst dit eredivisieseizoen speelde ook Ajax in een leeg stadion. Van de algemene teneur dat topclubs profijt hebben van aangescherpte coronamaatregelen omdat weerstand van het thuispubliek, was in en tegen Groningen weinig te merken. Als Ajax daar al profijt van had, drukte het dat lange tijd niet in kansen, laat staan goals, uit.

Het enorme overwicht leverde voor rust welgeteld één uitgespeelde kans op. Zakaria Labyad kopt de bal na een afgemeten voorzet van Dusan Tadic in de handen van Groningen-doelman Sergio Padt. Daarnaast schoot Ryan Gravenberch een paar keer naast uit moeilijke positie en leverden de vele corners die de bezoekers afdwongen, een beetje gevaar op.

Nee, het publiek miste aan de eerste helft heel weinig, maar na rust hadden de Groningers maar wat graag op de tribune gezeten toen de zelf opgeleide Remco Balk (19) Ajax bij zijn basisdebuut zelfs een achterstand bezorgde. De aanvaller was er als de kippen bij om de schuiver van Jörgen Strand Larsen, die door Andre Onana nog naar de zijkant werd getikt, binnen te rammen: 1-0.

Aan het doelpunt van Balk ging balverlies van Ryan Gravenberch vooraf. De middenvelder verving de niet-wedstrijdfitte Mohammed Kudus. De aankoop had zich in de vorige twee wedstrijd nog ontpopt tot een potentiële revelatie. Trainer Erik ten Hag constateerde donderdag nog dat het opbouwspel van zijn ploeg zonder de jeugdinternational tegen Vitesse heel stroperig verliep.

Ook met Gravenberch, en het middenveld waarmee Ajax uit de sterke oefencampagne kwam, veranderde dat nauwelijks. Groningen bouwde de as dicht en het lukte Ajax maar niet daar gaten in te vinden. Lag dat voor rust nog aan een laag baltempo, daar kwamen in de tweede helft ook veel slordigheden en slappe duels tegen een traditioneel lastige tegenstander die steeds getergder werd.

In tegenstelling tot de eerste helft, had Ajax in de fase waarin het telkens werd afgetroefd wel een aanjager als Davy Klaassen kunnen gebruiken. Ten Hag hoopt de middenvelder van Werder Bremen op Deadline Day te verwelkomen. Een hereniging met de middenvelder levert op korte termijn wellicht een heel ander middenrif op.

Pas tien minuten voor tijd, toen Pascal Ramon Lundqvist namens Groningen al dichtbij de beslissende treffer was geweest, noteerde Ajax weer eens een uitgespeelde kans. David Neres trok als vervanger van de onzichtbare Antony de bal laag voor, waarna Quincy Promes de bal hopeloos over het doel van Padt schoot.

Met breekijzers Klaas-Jan Huntelaar en Lassina Traoré perste Ajax er nog een offensief uit. Daarbij tekende de gelijkmaker zich af, toen Tadic de bal in een nagenoeg leeg doel kon koppen. De captain raakte de lat en in de rebound overkwam Huntelaar met een harde volley precies hetzelfde. Omdat ook Traoré even later bij de tweede paal koppend niet het doel vond, liep het zeer matige Ajax in het noorden, twee weken voor de start van de Champions League en met de koppositie voor het grijpen, tegen de eerste nederlaag van het seizoen aan.

