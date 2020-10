Flink gewijzigd Ajax herpakt zich tegen Heerenveen en tankt vertrouwen voor bezoek van Liverpool

GA Eag­les-spits Mulenga oudste scorende debutant van Nederland

10:41 De 36-jarige Jacob Mulenga is vrijwel zeker de oudste debutant bij een club in het Nederlandse voetbal die scoort in zijn eerste wedstrijd. De Zambiaan treedt met zijn eerste doelpunt voor Go Ahead Eagles in de voetsporen van Dennis de Nooijer en Abe Lenstra.