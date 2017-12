'Fluitende fans? Dan moet je maar iets laten zien'

Bovendien is de Kuip morgen tegen Heracles verre van uitverkocht. 30.000 toeschouwers zitten er morgen in Rotterdam Zuid voor een bekerwedstrijd die gerust het predikaat ‘enorm belangrijk’ mag worden opgespeld. Want nu Feyenoord in de competitie eigenlijk alleen nog uitzicht heeft op plek nummer twee, is het bekertoernooi de laatste kans om nog iets over te houden aan het seizoen.



,,Ik begrijp de gedachte, maar zo voelt het niet in onze kleedkamer’’, zegt Jean-Paul Boëtius. ,,Het bekertoernooi is altijd belangrijk voor ons geweest. En dat we thuisspelen is en blijft gewoon een groot voordeel. Dat is nu niet opeens allemaal anders omdat we in de competitie achterop zijn geraakt bij PSV of omdat we een paar wedstrijden uit beter speelden dan thuis. We willen gewoon die volgende ronde halen. Rechtstreekse plaatsing voor de Europa League via de beker, dat is verleden tijd. Maar we hebben altijd in ons hoofd gehad dat we in de beker iets willen neerzetten. We willen die prijs pakken.’’