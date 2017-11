Foeke Booy bij Cambuur terug op het oude nest

De 55-jarige Booy, al jaren woonachtig in Houten, was laatstelijk actief als trainer van Go Ahead Eagles. Hij werd daar in het voorjaar van 2015 ontslagen. Hij was ook trainer bij Sparta, Al-Nassr, Cercle Brugge en FC Utrecht. Als voetballer was Booy behalve bij Cambuur actief bij Club Brugge, PEC Zwolle, KV Kortijk, De Graafschap, FC Groningen, AA Gent en FC Utrecht.



Booy, die op 1 januari aan zijn klus bij Cambuur begint, is in zijn nopjes met een terugkeer in zijn geboorteplaats. ,,Cambuur is de club waar ik ooit ben begonnen als speler en waar ik altijd veel gevoel bij heb gehad. Het is fantastisch om terug te zijn en mijn steentje bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling en groei van deze mooie club, helemaal met het nieuwe stadion op komst. Kan niet wachten om te beginnen.”