Fons Groenendijk: Blij dat iedereen aan boord gebleven is

De extra spits die ADO Den Haag best had kunnen gebruiken, kwam niet. Desondanks keek trainer Fons Groenendijk vandaag tevreden terug op de afgelopen transferperiode waarin de club geen basisspelers kwijt raakte. ,,Ik ben blij dat iedereen aan boord gebleven is’’, aldus Groenendijk, die morgen tegen Heracles hoopt op de eerste zege van dit jaar.

Door Wietse Dijkstra



ADO verhuurde bankzitter Thomas Meissner aan Willem II, maar haalde als enige club in de eredivisie deze winter geen versterkingen. ,,Dat betekent dat er rust is binnen de club’’, aldus Groenendijk. ,,De noodzaak om er vier, vijf spelers bij te halen is minder groot dan vorig jaar. Toen zijn er vijf jongens binnengekomen in de winter. Ik vind het wel fijn dat er rust is. Je moet je niet laten verleiden tot paniekaankopen. Ik ben een trainer die kijkt naar wat we echt nodig hebben.’’

Een stand in voor Bjørn Johnsen, de enige echte spits in zijn selectie, had Groenendijk wel willen hebben. Maar met Michiel Kramer en Thomas Verheydt kwam de club om uiteenlopende redenen niet tot een akkoord. ,,Het moet mogelijk zijn binnen de middelen die we hebben. Als dat niet zo is, dan is dat niet zo. Uiteindelijk ben ik niet degene die de onderhandelingen doet. Ik heb steeds gezegd dat ik de situatie van ADO begrijp en dat we niet beschikken over bergen met euro’s. In die situatie zit ADO nog steeds daar schik ik me in.’’

Omdat het contract van Kramer bij Feyenoord voor 31 januari is ontbonden, zou hij overigens nog steeds terug kunnen keren bij ADO. Groenendijk heeft de komst van Kramer echter uit zijn hoofd gezet. ,,In voetbal kan elke dag alles veranderen, maar op dit moment is het niet aan de orde. Er is geen contact met hem.’’

Groenendijk hoopt dat zijn ploeg morgen in Almelo koelbloediger is dan afgelopen zondag in de Kuip, waar hij ADO ‘een onnodige’ 3-1 nederlaag zag lijden tegen Feyenoord. ,,We hebben goed meegedaan in de Kuip, maar meedoen is een beetje de olympische gedachte. Je moet het grijpen als het kan. Ik heb dat verwijt gemaakt in de kleedkamer. We hebben tegen Feyenoord grote kansen gehad.’’