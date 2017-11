Fons Groenendijk: We moeten nederig blijven bij ADO

,,Dat zijn statistieken die ik leuk vind’’, aldus Groenendijk. ,,Het is mooi als je met zo’n succesvol jaar wordt vergeleken. Ik vind het belangrijk wat hier de afgelopen maanden is gebeurd met de club. Met elkaar zijn we uit het dal gekomen. Dat we nu punten halen, is uiteraard prettig. Maar ik vind het vooral mooi dat spelersgroep heel hard werkt en veel ambitie heeft.’’



Voor het bijstellen van de doelstelling is het echter nog veel te vroeg. ,,We moeten wel nederig blijven. We weten waar we vandaan komen. We zijn twaalf wedstrijden onderweg en hebben zeventien punten. Dat is goed, zeker als je begint met drie gespeeld nul. Maar Europees voetbal speelt totaal niet. Sterker nog, ik kijk altijd nog met een schuin oog naar wat NAC, Roda en Groningen hebben gedaan. Daar kijk ik meer naar dan naar Vitesse of FC Utrecht.’’