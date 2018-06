Foppe over Leeuwinnen: ‘Het is niet meer rennen en vliegen’

Foppe de Haan: ,,Een jaar of tien geleden bekeek ik bij mijn club Heerenveen wel eens de training van de vrouwen. Huidige internationals Sherida Spitse en Lieke Martens zaten daar toen ook bij. Als ik zie hoe fit de speelsters van nu zijn in vergelijking met toen.. Dat is een compleet andere wereld. De trend dat de meiden steeds specifieker en frequenter trainen, is natuurlijk jaren terug al ingezet. Maar nu is vijf keer trainen per week de standaard, soms zelfs twee keer per dag. Ook de vrouwen die in de eredivisie spelen.

De meiden die bij buitenlandse topclubs spelen, trainen sowieso onder de juiste omstandigheden. Daar wordt naar mijn idee soms zelfs te hard getraind. Neem Vivianne Miedema. Zij speelt nu bij Arsenal, maar is bij haar vorige club Bayern München echt uitgeperst. Daar heeft ze tot op de dag van vandaag hinder van. Deze interlandperiode moet ze noodgedwongen laten schieten. Maar het geeft wel aan: fysiek wordt het uiterste van de speelsters gevraagd. In algemene zin levert dat natuurlijk winst op.’’