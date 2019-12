Fortuna deelt hekkensluiter RKC nieuwe dreun uit in vermakelijke kelderkraker

De Waalwijkers beleefden wel een uitstekende start in de wedstrijd die bol stond van slordigheden, kansen en overtredingen. De eerste echt grote mogelijkheid ging er direct in; na acht minuten kopte Hans Mulder de bezoekers uit een corner van Clint Leemans op voorsprong. Daar kon RKC niet bijster lang van genieten, want enkele minuten later stond Fortuna al op 1-1. RKC kreeg de bal niet weg en Mark Diemers profiteerde; hij schoot de bal fraai in de kruising.



Aan mooie doelpunten geen gebrek in Sittard, want daar kan ook RKC-middenvelder Clint Leemans wat van. Na ruim een half uur spelen kreeg Fortuna de bal niet weg, waarna die voor de voeten van Leemans belandde. Hij schoot hard raak: 1-2. RKC kreeg even de overhand, maar kon dat niet in meer doelpunten uitdrukken. Fortuna richtte zich op en Vitalie Damascan schoot in de extra tijd van de eerste helft wel raak na slecht verdedigend werk van RKC. Doelman Vaessen redde twee keer van dichtbij, maar de inzet van de geheel vrijstaande Damascan was hem te machtig: 2-2.



Geblunder van Sylla Sow leverde de thuisploeg vlak na rust ook de voorsprong op. De aanvaller van RKC verspeelde de bal knullig op het middenveld, waarna Fortuna via wederom Damascan profiteerde: 3-2.



In de slotfase verloor Darren Maatsen nog zijn hoofd, hij trapte Bassala Sambou na en kon tien minuten voor tijd gaan douchen. Fortuna verzilverde de kansen op een ruimere voorsprong niet en maakte het zo nog spannend. RKC-invaller Anas Tahiri kreeg vlak voor het einde nog dé kans op de gelijkmaker, maar hij schoot hoog over.