Fortuna-eigenaar gaat los op arbitrage: VAR is zwarte komedie geworden

De Turkse baas van Fortuna ging nog tijdens het duel op Twitter los op de arbitrage. ,,Helaas is de VAR een zwarte komedie geworden in de eredivisie. Het vereist een speciaal talent om een “assistent-scheidsrechter-systeem” zo slecht te gebruiken", twitterde Gün met gevoel voor sarcasme nadat Matus Bero van Vitesse de bal binnen de zestien met de arm meenam.



Ook na de fraaie 2-1 van invaller Finn Stokkers bleef het knagen bij de clubeigenaar. ,,Ondanks onze overwinning blijf ik bij mijn mening. Het gaat niet om winnen of verliezen, maar om fair play. We hebben ons vertrouwen in de Nederlandse arbitrage verloren.”



Fortuna voelde zich extra benadeeld omdat Feyenoord midweeks in de beker wél een penalty kreeg voor een vergelijkbaar incident. ,,Scheidsrechter zijn onderdeel van het spel en kunnen net als ieder ander een slechte dag hebben. Maar hier is sprake van een overduidelijk patroon en wij eisen een eerlijk, onbevooroordeeld, rechtvaardig, objectief perspectief op de wedstrijden.”



,,Dat gezend hebbende, wens ik de scheidsrechter van vandaag het allerbeste in de toekomst en wil ik benadrukken dat deze woorden niet persoonlijk aan hem, of iemand anders, zijn gericht", besluit Gün. ,,Een systematische herziening van gezond verstand is hard nodig.”



De VAR zorgt dit seizoen regelmatig voor opschudding. Willem van Hanegem stelde in zijn column van maandag voor het systeem maar in de prullenbak te gooien.