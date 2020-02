Fortuna en Emmen verpieteren op Limburgse knollentuin

Door Dennis van Bergen



De negentigste minuut van Fortuna Sittard – FC Emmen was al verstreken, toen enkele supporters op de Fernando Ricksen Side eens meewarig om zich heen keken. Dik anderhalf uur stonden ze er al. Maar wat ze in die periode te zien hadden gekregen? Veel overtredingen met name. Passes die niet aankwamen. En kansen die na rust op twee vingers te tellen waren. Die van Marko Kolar van de bezoekers en Clint Essers namens de thuisclub. Vandaar dat het treffen, waarin niet verliezen het belangrijkste leek, eindigde in een onvermijdelijke 0-0.



Teleurstellend, met name voor de equipe van Sjors Ultee, die door dit resultaat nummer zestien PEC Zwolle in de nek voelt hijgen. Nóg een tegenvaller: de coach mist volgende week tegen Feyenoord de geschorste Branislav Ninaj. De verdediger kreeg twee gele kaarten, waarvan de laatste geheel ten onrechte.



Zorgen zijn er in Sittard ook over het speelveld in het stadion. Ook rondom de wedstrijd tegen FC Emmen klaagden spelers van beide teams over de ondergrond, die op sommige plekken amper nog grassprieten bevat. De ergernis over het slechte veld is zelfs zo groot, dat de Limburgse club het voorafgaand aan het duel van zaterdag noodzakelijk vond met een officiële verklaring te komen. Daarin stelde Fortuna ‘niet doof te zijn voor de kritiek op het speelveld’. Als oorzaak wordt de veldverwarming-installatie aangevoerd. De leidingen ervan zouden ‘niet op de juiste diepte liggen’. Daardoor kan het noodzakelijke onderhoud niet worden uitgevoerd. Fortuna geeft aan ‘zo snel mogelijk tot een oplossing te komen.’