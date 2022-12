Fortuna en Mats Seuntjens per direct uit elkaar: ‘De chemie was uitgewerkt’

De aanvaller uit Breda was bezig aan zijn derde seizoen in Limburgse dienst. De afgelopen twee jaar maakte hij vijftien doelpunten in de eredivisie. De oud-speler van onder meer NAC Breda en AZ was aanvoerder van Fortuna Sittard, dat na een slechte seizoensstart afscheid nam van trainer Sjors Ultee en met de Spanjaard Julio Velázquez de weg omhoog heeft gevonden. De Limburgers staan op de twaalfde plaats in de eredivisie.