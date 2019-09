Fortuna en Sparta stellen teleur op emotionele avond in Sittard

Fortuna Sittard en Sparta Rotterdam zijn niet tot scoren gekomen in het duel dat zaterdagavond in het teken stond van de overleden Fernando Ricksen. Beide ploegen mochten zodoende een punt bijschrijven.

Door Dennis van Bergen



Fortuna Sittard – Sparta is zojuist afgelopen als de fans op de Fernando Ricksen Tribune het resultaat op het veld meteen maar eventjes in perspectief plaatsen. ‘Fernando Ricksen’, weergalmt het aanhoudend vanuit het vak met fanatiekste Limburgse fans, doelend op hun held die hen onlangs op veel te jonge leeftijd (43) is ontvallen.



Veel meer nog dan de wedstrijd draait het deze avond om hem, Fernando Ricksen. Voor de aftrap heeft een oorverdovende minuut stilte geklonken, gevolgd door een hartstochtelijk applaus in de tweede minuut. Bij zijn standbeeld voor het stadion ligt een bescheiden zee aan bloemen en sjaals, neergelegd door supporters van Fortuna en Sparta. Een fraai eerbetoon is het voor de bij Fortuna begonnen voetballer, die er zijn carrière in 2013 ook afsloot.

Volledig scherm © BSR Agency

Hoe anders is het niveau van het voetbal. Dat houdt deze avond verre van over in Zuid-Limburg. In de geest van Ricksen probeert de ploeg van Sjors Ultee tegen Sparta het verschil te maken met een extra portie strijd. Het leidt in de eerste helft tot een paar aardige kansen, waarvan de beste op naam komt van Bassala Sambou. Namens de Spangenaren is Halil Dervisoglu tweemaal dicht bij de openingstreffer. Eenmaal een schot voorlangs. Een kopbal wordt vervolgens gekeerd door Fortuna Sittard-doelman Alexei Koselev.

In de tweede helft krijgen de keepers aan beide kanten lange tijd nauwelijks wat te doen. Het zegt alles over het spelbeeld van de wedstrijd, die pas in de slotfase weer enigszins tot leven komt. Een kwartier voor tijd lijkt Sparta tot tweemaal toe op voorsprong te komen. Eerst gaat een inzet van Bryan Smeets op aangeven van Dervisoglu voorlangs. Vervolgens verprutsen Dervisoglu en invaller Khalid Karami een tweede uitstekende mogelijkheid. Wat volgt: een rode kaart voor Sparta-middenvelder Adil Auassar (twee keer geel). Aan de 0-0 komt ondanks aandringen van de thuisclub evenwel geen verandering meer.

Volledig scherm © BSR Agency