Fortuna kan de eredivisie ruiken, Jong Ajax blijft koploper

Door Dennis van Bergen



De laatste keer dat Fortuna Sittard naar de eredivisie promoveerde, was de huidige aanvoerder Perr Schuurs (18) nog lang niet geboren, domineerde 'Busje Komt Zo' de Nederlandse hitlijsten en behoorde je als man een snor te dragen. Een vlassige, zoals Mark van Bommel 'm heeft op de Limburgse kampioensfoto uit 1995. Of de meer robuuste variant, a la René Maessen. Maar die geschiedenis is volgende week zaterdag mogelijk achterhaald. Winst op Jong PSV volstaat dan voor Fortuna om na zestien zware jaren in de eerste divisie terug te keren op het hoogste niveau.



Het is een mooi gezicht, deze vrijdagavond, in de even matige als spannende wedstrijd tegen Jong FC Utrecht. Een volgepakte tempel is De Galgenwaard voor de afwisseling eens niet. Toch kost het moeite om I¿¿tan Gün, de eigenaar van Fortuna, van een afstandje mee te zien leven. Foeterend, wanneer hij Andre Vidigal voor rust een kans voor open doel ziet missen. Of nagelbijtend als het in de tweede helft wel erg lang duurt voordat de 0-0 van het scorebord gaat. Heel groot is hij namelijk niet, de Turkse weldoener. Een metertje of anderhalf, hooguit.



Maar oh wat is hij belangrijk voor de Limburgse club, die de afgelopen zestien jaar zoveel klappen incasseerde. Verschillende bijna-faillissementen, consequent povere sportieve resultaten, een op de valreep afgeblazen fusie met rivaal Roda JC. Fortuna stond, kortom, symbool voor de crisis die al wat jaartjes over ons voetballandschap raast. En juist hij, Gün, doorbrak die negatieve spiraal voor het roemruchte bolwerk uit Sittard. Dankzij hem en zijn goed gevulde portemonnee is Fortuna dit seizoen getransformeerd tot dé titelkandidaat.





