Fortuna klimt op naar tweede plek na late zege bij Jong PSV

Roda JC roept op tot eenheid na felle kritiek Schahin richting publiek

14:56 Roda JC-aanvaller Dani Schahin maakte gisteren twintig minuten voor de tijd de belangrijke gelijkmaker tegen sc Heerenveen, in het thuisduel dat uiteindelijk winnend zou worden afgesloten (2-1). In plaats van zijn treffer te vieren met het publiek legde hij een vinger op zijn mond, alsof hij de aanhang het zwijgen wilde opleggen. Roda JC roept nu in een statement op tot eenheid.