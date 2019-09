Fortuna organiseert stiltemoment en opent condoleanceregister Ricksen

,,Na afloop is er voor iedereen de mogelijkheid om het condoleanceregister te tekenen. Dit zal plaatsvinden in het supportershome", meldt Fortuna Sittard.



Ricksen speelde van 1993 tot 1997 bij Fortuna en keerde er in 2010 terug. Na het seizoen 2012-2013 beëindigde hij in Sittard zijn loopbaan. Niet veel later bleek Ricksen de spierziekte ALS te hebben.