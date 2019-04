Fortuna Sittard akkoord met zware straf voor Rodríguez

LIVE LIVE: Welke rol speelt PEC Zwolle vanavond in de titel­strijd?

13:31 PEC Zwolle kan donderdagavond een belangrijke rol spelen in de titelstrijd. Keert PSV terug aan kop van de eredivisie of zorgen de spelers van trainer Jaap Stam ervoor dat Ajax - dat woensdag van FC Emmen won - het weekend ingaat als lijstaanvoerder? Het duel in Eindhoven begint om 18.30 uur.