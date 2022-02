Fortuna Sittard heeft punten hard nodig tegen Heerenveen

PEC-spits Oussama Darfalou (28) hoeft niet per se met een hakje te scoren: ‘Een lelijke goal is ook een goal’

PEC-aanwinst Oussama Darfalou (28) laat zich niet alleen gelden op het veld, maar zweept de boel ook op in de kleedkamer. Het is zijn manier om de Zwollenaren, die sinds zijn komst ongeslagen zijn in de competitie, op scherp te zetten. ,,Als je wil winnen, mag je nooit verslappen”, zegt de Algerijnse aanvaller, die voor de rest van het seizoen is gehuurd van Vitesse.

4 februari