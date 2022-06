Fortuna Sittard in de ban van Turkse topspits Burak Yilmaz: ‘Een broodje aap-verhaal, denk je dan’

Fortuna Sittard was dinsdag ineens wereldnieuws. Aanleiding hiervoor vormde de komst van de Turk Burak Yilmaz, vijftien maanden geleden nog de beul van het Nederlands Elftal. Over hoe een 36-jarige topspits Limburg laat dromen.

Het stond er echt, op de clubsite van Fortuna Sittard. Topspits Burak Yilmaz staat de komende vijf seizoenen onder contract bij de Limburgse eredivisionist, waarvan de eerste twee seizoenen als speler. ,,De club is ambitieus en ik wil de komende seizoenen met mijn ervaring daarin een bijdrage leveren”, liet de Turk optekenen. En, het onvermijdelijke: ,,Ik kijk enorm uit naar mijn tijd hier.”

Een wonderlijke overgang is het, met afstand de meest wonderlijke eredivisie-transfer tot nu toe. Yilmaz, de man die in zijn carrière 228 goals in 416 competitiewedstrijden maakte en in zijn vaderland onder meer uitkwam voor de grootmachten Besiktas, Fenerbahçe en Galatasaray. Die vorig jaar met zestien competitiedoelpunten zo belangrijk was in het behalen van de Franse landstitel met Lille OSC. En die met zijn 31 goals in 77 interlands alleen de Turkse voetbalicoon Hakan Sükür (51 goals) voor zich moet dulden. Die man speelt komend seizoen met Fortuna tegen FC Volendam, Excelsior en RKC.

,,Fantastisch nieuws natuurlijk”, zegt voorzitter Martijn Weijman van de supportersvereniging van Fortuna. ,,De laatste weken klonken al wat geluiden dat Yilmaz naar Sittard zou komen. Alleen: je gelooft ze niet. ‘Dit moet wel een broodje aap-verhaal zijn’, denk je dan. Nou ja, tot vandaag. Echt, ongeloof heeft hier plaatsgemaakt voor intense vreugde.”

Burak Yilmaz dus, de spits die vijftien maanden geleden nog een hattrick maakte namens Turkije tegen Nederland (4-2). Hoe komt iemand met zo’n status terecht bij een club die nou niet de allure heeft van Ajax of Feyenoord? Bepalende factor in de sensationele transfer vormen Isitan Gün, de steenrijke Turkse eigenaar van de Limburgse club en aandeelhouder Ogan Tarhan, die een groot netwerk hebben in hun geboorteland.

Eerder lokten ze bijvoorbeeld ook al de Turkse jeugdinternational Yigit Emre Celtik naar Sittard. Yilmaz heeft van Gün nu de toezegging gekregen dat hij na zijn actieve loopbaan aan zijn trainersloopbaan mag beginnen in Limburg. Vandaar zijn vijfjarige contract.

Het aantrekken van Yilmaz staat daarnaast voor iets veel groters in de Westelijke Mijnstreek. Impliciet moet hij de succesvolle toekomst van Fortuna gaan waarborgen. Er is immers nogal wat werk aan de winkel aan de Milaanstraat. Hoewel de ploeg van Sjors Ultee alweer vier seizoenen in de eredivisie voetbalt, valt de aanwas van toeschouwers tegen. Het toch niet al te grote stadion (capaciteit 12.500) is tijdens thuisduels zelden volledig gevuld.

In een gebied waarin veel mensen met Turkse roots wonen, moet Yilmaz de katalysator zijn van uitverkochte tribunes. En, dat nóg nadrukkelijker, van volle sponsorstoelen. De hoop leeft in Sittard dat, naast de onlangs aangetrokken nieuwe hoofdsponsor BetCity, nu nog meer gerenommeerde bedrijven zich aan de club binden.

,,Yilmaz is hét onderwerp van gesprek hier”, duidt Weijman het sentiment in Sittard en omgeving. ,,We kunnen niet wachten tot we hem in een geel/groen shirt zien.”

Zondag, wanneer Fortuna de eerste training van het seizoen afwerkt, is Yilmaz er overigens nog niet bij omdat hij nog vakantie viert in Amerika. Wat vaststaat: De onduidelijkheid erover maakt de voorpret alleen maar nóg mooier. Zoveel vragen immers. Gaat hij, levende Turkse voetballegende, straks daadwerkelijk wonen in Sittard? In het aanpalende dorpje Broeksittard wellicht? Of misschien toch net over de grens in Duitsland? En: Is hij al bekend met René Maessen, met 447 officiële duels achter zijn naam Mister Fortuna?

Maar de belangrijkste vraag: blijft de Turk net zo lustig scoren als tot dusver het geval is? ,,Dat hopen we uiteraard”, uit Weijman zijn enthousiasme. ,,Het zou wat zijn, hè, Yilmaz die er namens Fortuna 20 in legt?”