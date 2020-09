Fortuna Sittard - SC Heerenveen

VIDEO Friese stunt krijgt geen vervolg, flets GA Eagles gaat hard onderuit

12:42 Go Ahead Eagles heeft het prima optreden op bezoek bij Cambuur geen vervolg kunnen geven in de eerste thuiswedstrijd van het seizoen. Een frivool Jong Ajax wint voor het eerst in de nationale voetbalhistorie op bezoek bij een pover Go Ahead Eagles: 0-3.