Fortuna trakteert zeer matig PEC Zwolle op ruime nederlaag

Waar PEC Zwolle dinsdag in de KNVB-beker nog een eenvoudige 2-5 overwinning had geboekt op De Graafschap. Daar moest Fortuna Sittard donderdag tot het gaatje op bezoek bij NEC (3-2 winst). Toch was er van dat verschil in krachtsinspanning niets te zien bij Fortuna - PEC Zwolle. Finn Stokkers zette Fortuna al binnen drie minuten op 1-0 en dat was meteen een van de weinige noemenswaardigheden van de eerste helft.



Na rust greep een chagrijnige John van 't Schip, die ook een gele kaart kreeg, in. Vito van Crooij en Sepp van den Berg kwamen in het veld voor Ouasim Bouy en Darryl Lachman. Het gewenste resultaat leverde dat niet op. Arbiter Christiaan Bax wees namelijk twee keer naar de stip na overtredingen van Thomas Lam en Gustavo Hamer. Mark Diemers benutte namens Fortuna beide strafschoppen waarmee de eindstand op 3-0 werd bepaald.



PEC Zwolle liet zich eigenlijk alleen in de slotfase van de eerste helft even zien. Mike van Duinen stuitte toen op doelman Alexei Koselev. Lam zag zijn kopbal via de handen van de keeper van Fortuna Sittard op de paal belanden. Bij een achterstand van 2-0 werd een treffer van Gianluca Scamacca afgekeurd omdat aanvaller Zian Flemming van PEC een overtreding zou hebben gemaakt.



Door dat resultaat klimt Fortuna naar een tiende plek op de ranglijst. PEC Zwolle blijft steken op plek 13.