Fortuna treft Feyenoord opnieuw in de Kuip: ‘We gaan weer voor een stunt’

Volledig scherm © ANP Pro Shots De herinneringen aan de laatste wedstrijd Feyenoord-Fortuna Sittard, die van 16 december 2018, zijn nog altijd springlevend in Sittard. Dankzij doelpunten van Leon Hutten en Ahmed El Messaoudi won de uit de eerste divisie gepromoveerde club toen sensationeel met 0-2, voor altijd een historische gebeurtenis in de Westelijke Mijnstreek. Maar wie denkt dat de honger van Fortuna Sittard daarmee gestild is, heeft het mis. ,,We hopen morgen net zo voor de dag te komen in De Kuip als vorige maand”, stelt coach René Eijer. ,,We gaan weer voor een stunt. En waarom zou ons dat niet lukken?”

Het wordt hoe dan ook een speciale avond voor de trainer, die zijn elftal afgelopen zondag een 5-1 nederlaag zag lijden bij hekkensluiter De Graafschap. Opgegroeid in Schiedam, kent hij Feyenoord door en door. Oudste zoon Nino is zelfs idolaat van de Rotterdamse club, die het dit seizoen zo zwaar te verduren heeft. Net als de rest van de familie Eijer zit hij morgen op de tribune van De Kuip, die zowaar nog niet is uitverkocht. ,,Ja natuurlijk wordt het speciaal”, erkent Eijer. ,,Ik ben zó vaak als toeschouwer in dat stadion geweest, geniet er altijd van de sfeer; dan is het natuurlijk geweldig dat je daar twee keer in korte tijd mag voetballen met Fortuna Sittard.”

Eijer beseft dat zijn elftal normaal gesproken de underdog is morgenavond. ,,Feyenoord móet, wij mógen; dat lijkt me duidelijk”, stelt hij. ,,Desondanks hebben wij er alle geloof in dat we opnieuw een resultaat kunnen halen in Rotterdam. Al het gehele seizoen laten we zien dat we goed kunnen voetballen. Daarnaast hebben we natuurlijk wat goed te maken na de nederlaag tegen De Graafschap van afgelopen zondag, de eerste grote teleurstelling voor ons dit seizoen. We moeten laten zien dat die wedstrijd in Doetinchem een incident was.”