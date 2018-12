Fortuna trekt lijn van stunt in Kuip door in bekertoernooi

Fortuna Sittard leidde bij de rust met 1-0. Daarmee deed de thuisploeg zichzelf nogal tekort. De Limburgers hadden een flink overwicht, maar waren in de afronding niet scherp genoeg. Mark Diemers miste na een kwartier de grootste kans. Vijf minuten later was het alsnog raak. Lisandro Semedo haalde doeltreffend uit.



Na de pauze bleef Fortuna de gevaarlijkste ploeg. De tweede treffer bleef echter lang uit. De Amerikaanse spits Andrija Novakovich was in de 64e minuut heel dichtbij. Na een sterke solo schoot hij de bal net naast. In de tachtigste minuut besliste Lazaros Lamprou het duel met een fraaie kopbal (2-0).



Doelman Aykut Özer van Fortuna kreeg in de 84e minuut rood voor een harde charge. Reservedoelman Alexei Koselev moest daarna nog wel een trefzekere kopbal van Karim Rossi toestaan.